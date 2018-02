Vereadores são pressionados por entidades filantrópicas pela isenção da taxa do lixo

Se reuniram hoje (15) representantes de entidades filantrópicas com vereadores para solicitarem a isenção da taxa do lixo aos hospitais Evangélico, do Câncer, Santa Casa, São Julião e Apae.

João Rocha (PSDB) presidente da Câmara Municipal de CG e os vereadores Loester Nunes (MDB), Hederson Fritz (PSD) e Cida Amaral (podemos) receberam o grupo.

Na reunião o presidente da Santa Casa Esacheu Nascimento justificou dizendo que diante as poucas instituições hospitalares o impacto da não cobrança não causará uma perda significante ao município. Pois a taxa do lixo causa um impacto grande no caixa dos hospitais que pagam as empresas especializadas na coleta de lixo hospitalar.

De acordo com João Rocha há sim um interesse em estudar um mecanismo legal para que possamos atender as entidades filantrópicas. E ressaltou que ‘ira analisar com carinho, pois afinal elas merecem uma atenção especial pelo serviços imensurável prestados a comunidade campo-grandense’.

