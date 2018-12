Vereadores votam um Projeto de Lei e dois Vetos na sessão de quinta-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam um Projeto de Lei e dois Vetos do Executivo durante a sessão ordinária de quinta-feira (6).

Em única discussão e votação, será analisado o Projeto de Lei 9.105/18, do Executivo Municipal, que concede incentivos à empresa Calila Administração e Comércio S.A. no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Os vereadores ainda analisam, em única discussão, Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.912/18, que dispõe sobre a criação do Programa “Adote um Campo de Futebol”, no Município de Campo Grande, de autoria dos vereadores William Maksoud e Carlão.

Votam ainda o veto parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.953/18, que institui no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande, os Jogos Universitários Campo-Grandenses (Jucg) e dá outras providências. A proposta é dos vereadores Papy, Valdir Gomes, Ademir Santana, William Maksoud e Carlão.