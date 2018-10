Veterinário Francisco e Diretor da Agetran visitam Coophasul para fazer melhorias no trânsito

O vereador Veterinário Francisco (PSB) e o diretor presidente a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) Janine Bruno estiveram na manhã desta sexta-feira (26) andando pelas ruas do bairro Coophasul, na região urbano do Segredo, para verificar quais melhorias deverão ser feitas no bairro para melhor a trafegabilidade. “Está acontecendo muitos acidentes aqui no bairro e o diretor da Agetran Janine Bruno já se comprometeu conosco que, a partir de segunda-feira, agentes da Agetran estarão no bairro para verificar onde precisa ser colocados lombadas, placas e semáforos”, explica o vereador veterinário Francisco (PSB).

Segundo Janine Bruno, será feito um estudo no bairro para saber onde são os locais mais críticos e com isso pronto será implantado as melhorias imediatamente. “O nosso diretor de trânsito Sidney Oshira virá com a equipe dele fazendo uma análise geral de todas as solicitações do presidente do bairro e do vereador Veterinário Francisco e veremos onde realmente precisa fazer as proibições de estacionamento, se é possível mão única ou se é melhor fazer estacionamento de um dos lados. Temos que ver a questão de velocidade se precisa realmente de redutor. Todas as análises inclusive o ponto que foi solicitado na entrada do bairro – Sargento Herculano Santos de Campos com a Cotegipe- com isso pronto é simples nos voltamos aqui e implantamos”, explica diretor-presidente da Agetran.

De acordo com o presidente do bairro Coophasul, Edinaldo Nogueira, o bairro está passando por uma fase de transformação, pois é era um bairro aparentemente pequeno e calmo e agora virou um corredor para outros bairros aumentando o fluxo do trânsito e gerando transtorno para os moradores. “O Chico é morador da nossa região e sabe o que está acontecendo por aqui e trazer secretario Janine para ver in loco a nossa situação, é uma conquista. Não é sempre que temos um secretario que vai até o bairro para atender os problemas e reivindicações. Ele {Janini} nos prometeu que a partir de segunda-feira já começa os estudos aqui. Eu e o Chico vamos estar juntos nessas fiscalizações e estudos”, explica Nogueira.

Créditos Assessoria de Imprensa do Vereador

