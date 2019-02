Sérgio Longen, presidente da FIEMS é vice na Chapa do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade preso em São Paulo/SP nesta manhã de terça-feira (19). A Operação Fantoche culminou com mandados de busca e apreensão e um deles na sede do órgão presidido por Longen desde de 2007. A PF informou que apura um desvio de R$ 400 milhões do Sistema S. Um outro mandado de prisão a ser cumprido é contra Ricardo Essinger, presidente da FIEPE.

