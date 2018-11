LADÁRIO-MS (Correspondente) – A posse oficial do vice-prefeito Iranil de Lima Soares (PSDB) acontece nesta segunda-feira (26) as 19h, após a prisão do prefeito Carlos Aníbal Pedroso Ruso (PSDB) durante uma Operação deflagrada pelo Gaeco que levou para a prisão Helder Paes dos Santos, secretário de Educação e sete vereadores do município.

