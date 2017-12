Vice-Presidente da OAB/MS faz a última entrega de carteira do ano

Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Gervásio Alves de Oliveira Júnior, fez entrega de carteira a uma nova colega na manhã do ultimo dia (22), em seu gabinete.

Acompanhado pelo advogado e membro da Comissão de Direito Administrativo, Paulo Eugênio Portes, Gervásio recepcionou Caroline Ferrari no quadro da Ordem e frisou o papel da Instituição na defesa dos direitos fundamentais do cidadão e da ética na condução da carreira, bem como ressaltou a importância de cada um dos inscritos no Sistema OAB.

“Apesar de ser a maior instituição de classe do mundo, a Ordem tem em cada membro uma célula de vital importância na composição de seu corpo, e é com muita alegria que recebe cada um de seus novos inscritos. Por isso não nos furtamos em promover a entrega de carteira ainda que no crespúsculo do ano àqueles que queiram nela ingressar e preencham os requisitos legais, como hoje fizemos. A Ordem tem em cada um de seus pares o reconhecimento de que sua grandeza existe somente em decorrência das pessoas que a compõem” salientou Gervásio.

Para Caroline, ingressar no quadro da Ordem é uma honra “Foi uma emoção indescritível, a realização de um sonho e uma sensação de dever cumprido muito grande. Foi uma honra receber a carteira das mãos do Dr. Gervásio, que foi muito atencioso e prestativo e também é uma honra inenarrável saber que faço parte de uma instituição tão grande e atuante quanto a OAB” relatou.

Comentários