Vídeo: Bolsonaro reforça nome de Coronel David para deputado estadual no MS

O candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) reforçou em vídeo o apoio ao candidato a deputado estadual Coronel David (PSL) em Mato Grosso do Sul, pois acredita que a parceria no Palácio do Planalto e no Estado pode trazer bons resultados para os sul-mato-grossenses.

“Coronel David está tentando a reeleição pelo Estado de Mato Grosso do Sul, foi um dos primeiros a aderir a nossa causa em MS, Estado qual eu tive o prazer de servir e morar durante três anos em Nioaque. Precisamos do Coronel David na Assembleia Legislativa para fazer um “meio de campo” no Palácio do Planalto e continuar desenvolvendo Mato Grosso do Sul. Vote Coronel David 17.800”, frisou Bolsonaro.

