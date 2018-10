Um vídeo que círculos nas redes sociais desmitificou a versão do vereador Odilon de Oliveira Júnior (PDT). O parlamentar é filho do candidato ao Governo de MS o juiz aposentado Odilon de Oliveira. Ele foi ao Centro de Triagem Anízio Lima, onde o ex-governador André Puccinelli (MDB) está preso. O encontro aconteceu no último dia 8, após as eleições do primeiro turno.

Comentários