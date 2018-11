VÍDEO: Pistoleiros executam pecuarista na fronteira

AMAMBAI-MS (Correspondente) – O pecuarista Luiz Carlos Gregol (40) foi executado a bala por pistoleiros. O crime pode ter ligação com acerto de contas de grupos criminosos. O homicídio aconteceu na segunda-feira (5), em Amambaí/MS.

A vítima circulava com uma caminhonete Toyota Hilux, quando foi interceptada pelos criminosos que o executaram com vários tiros de pistola 9mm. Ele é apontado como membro de uma facção criminosa que atua na fronteira. Além de ser acusado de uma chacina no dia 19 de outubro de 2015, em Paranhos/MS. Perícia esteve no local e liberou remoção do corpo ao IML.

