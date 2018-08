VÍDEO: PRF apreende 1,027 Kg maconha em veículo roubado

A PRF apreendeu 1.027 Kg de maconha em um veículo roubado. O fato aconteceu na BR-262, nesta quarta-feira (1), em Campo Grande/MS. Durante uma fiscalização a equipe policial avistou um Ford/Edge estacionado ás margens da rodovia, com pneu furado.

No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha. Próximo ao local foi avistado um Celta, placas de Tacuru/MS que se aproximou e buzinou. Ao serem abordados o motorista (27) declarou que voltava de Ribas do Rio Pardo/MS, onde havia ido buscar um guincho para transportar o automóvel Ford carregado de entorpecentes. Os militares encontraram um par de placas de outro automóvel que foi constato produto de furto e roubo; além de um alvará de soltura em nome do condutor do Celta, expedido em 10/05/2018, em razão da prisão em flagrante pelo crime de receptação.

A DENAR registrou a ocorrência.

