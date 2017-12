VÍDEO: Tamanduá-bandeira é capturado pela PMA em residência na Capital

A PMA capturou um tamanduá-bandeira no bairro Carandá Bosque ontem (25) á noite por volta das 23h30. A guarnição foi informada via telefone de que o animal estava dentro do quintal e havia se escondido dentro de uma churrasqueira na área de lazer da casa.

De acordo com o morador ao abrir o portão para entrar com o veículo o bicho entrou e pulou para dentro da churrasqueira. Após muito trabalho a PMA realizou a captura com o uso de um cambão e colocou o tamanduá em uma caixa de contenção.

O tamanduá foi encaminhado ao CRAS.

