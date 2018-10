VÍDEO:Câmera flagra furto de caminhonete em residencia

SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Câmeras de segurança de uma residência flagraram um criminoso invadindo a residência e levando uma caminhonete Hilux da garagem. O roubo ocorreu na manhã de terça-feira (23), em Sidrolândia/MS.

A proprietária da casa uma idosa (64) dormia no momento do furto e só percebeu o que havia acontecido por volta das 5h00 da manhã. A polícia foi acionada e as imagens do circuito interno ajudarão na investigação.

VÍDEO: Ladrão entra em residência e furta veículo em Sidrolândia Nesta manhã de quarta-feira (24), a Senhora Celina Pereira de Menezes de 64 anos de idade, moradora da Rua Paraíba 250. teve a sua caminhonete Hillux de cor prata e placas 00J 3032, que estava dentro da garagem da residência,furtada pelos bandidos Posted by SidrolandiaNews on Wednesday, October 24, 2018

