Visão parlamentar 2019 estreia com a entrevista do deputado Barbosinha

O Visão Parlamentar está de volta na TV Assembleia. No primeiro programa, o líder do Governo na Casa de Leis, deputado Barbosinha (DEM), diz qual vai ser sua forma de atuação e antecipa para onde o Executivo deve conduzir Mato Grosso do Sul nos próximos quatro anos.

A reestreia traz ainda entrevistas com os líderes de bancadas e blocos parlamentares dessa nova Legislatura: deputado Marcio Fernandes (MDB), líder do G9 composto por MDB, DEM, PT, PDT e Patriota; deputado Londres Machado (PSD), líder do G10, formado pelo PSD, Solidariedade, PP, PTB, PRB, PSL e PR; Professor Rinaldo líder do PSDB; e deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa.

A proposta do “Visão” é proporcionar um espaço na programação para que os deputados falem com os telespectadores da TV Assembleia sobre sua atuação parlamentar, como observam o cenário político regional e brasileiro e outros temas de interesse dos moradores do Estado.

O primeiro episódio da série já está no ar no canal 9 da Net. Assista também pelo canal do Legislativo Estadual no Youtube ALMS.

Créditos: Agência ALMS

