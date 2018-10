VITÓRIA DA PERSISTÊNCIA! Depois de vinte anos tentando, cardiologista consegue se eleger para a Câmara Federal.

O Cardiologista Dr. LUIZ OVANDO, persistiu na competição eleitoral até que conseguiu se eleger para a Câmara Federal.

Ele esteve na manhã de hoje no programa BOCA DO POVO (FM-101.9), falando sobre sua persistência e o que pretende fazer no exercício do seu mandato.

Com 50.376 votos, o Dr. Ovando agradeceu aos seus eleitores, disse que não abandonará a Medicina e falou sobre o trabalho que vai desenvolver no exercício do seu mandato. Ao agradecer aos seus eleitores, o deputado federal Dr. Luiz Ovando já arregaçou as mangas e está novamente em campanha, desta vez para eleger Jair Bolsonaro à Presidência da República.

