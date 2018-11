Vivo leva meditação para adultos e crianças com monge Satyanatha na segunda edição do Virada Zen

Depois de levar a meditação para a palma da mão das pessoas com o aplicativo Vivo Meditação e oferecer espaço zen para os seus colaboradores, a Vivo fortalece seu envolvimento com o tema tornando-se a principal patrocinadora do Virada Zen, maior movimento do país voltado a atividades de bem-estar e autoconhecimento.

O evento acontece em São Paulo, entre os dias 5 e 11 de novembro e conta com programação variada que inclui palestras, workshops e apresentações musicais em diferentes locais da cidade. A abertura para convidados acontece no dia 5, das 19h às 21h, no Teatro Vivo, com a apresentação de Chandra Lacombe, ícone da música new age no Brasil. Já para o encerramento, no domingo, 11 de novembro, está prevista uma grande celebração, no Parque do Ibirapuera, com uma agenda de shows, programação Zen Kids e outras atividades para toda a família.

Neste dia, uma tenda da Vivo com 100 metros quadrados estará montada no parque, com espaço dedicado aos adultos, com atividades sobre bem-estar e também às crianças, que poderão meditar com o monge Satyanatha,nome monástico do brasileiro Davi Murbach. Satyanatha viveu sete anos como monge em Kauai Aadheenam, um dos mais ortodoxos monastérios indianos, com sedes no Ceilão, na Índia e no Havaí. O monge também participa de atividades no palco principal do evento, falando de meditação para adultos.

O envolvimento da Vivo com a Virada Zen e a meditação reforça o posicionamento da operadora de conectar as pessoas para viverem as melhores experiências. Envolve, além do aplicativo Vivo Meditação, disponível também para não clientes, a criação, há um ano, de uma sala de meditação exclusiva para uso dos colaboradores da Vivo, no prédio-sede da empresa, em São Paulo. O espaço recebe entre 50 e 60 colaboradores diariamente. Duas vezes por semana também acontecem aulas regulares de meditação, com a participação de, em média, 60 colaboradores em cada uma.

Sobre o Vivo Meditação

Lançado em junho de 2017, o Vivo Meditação contabiliza mais de 1 milhão de downloads e tem mais de mil meditações, todas criadas pelo monge Satyanatha especialmente para o app.

O aplicativo acaba de ganhar uma nova versão, com mudanças que deixaram sua interface ainda mais intuitiva. Agora, os usuários do app podem buscar as meditações em função do objetivo que querem atingir. Por exemplo, se eles querem dormir melhor, o Vivo Meditação apresenta uma coleção de meditações dedicadas a esse objetivo, como, por exemplo, “Sono tranquilo” e “Relaxamento do sono”. O conteúdo do aplicativo é apresentado em áudios, vídeos e animações.

Todas as meditações adotam a técnica de meditação Natha, estruturada e fácil para iniciantes, que foi iniciada com Nandinatha há 2.200 anos no alto da cadeia dos Himalayas. Elas têm durações variadas de 5 a 50 minutos.

Disponível nas versões iOS e Android, o Vivo Meditação custa R$ 3,99/semana ou R$ 14,90/mês. Para assinar, clientes da Vivo devem enviar um SMS para 6100 com a palavra Meditar para o plano semanal e Medita para o plano mensal. Quem não é cliente da Vivo também pode assinar o Vivo Meditação; neste caso diretamente pela loja de aplicativo iOS e Android.

