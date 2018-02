Voltas às aulas conta com reforço de educação e fiscalização no trânsito

Como acontecem todos os anos, a volta às aulas, conta com um reforço das ações de Educação e Fiscalização no Trânsito. A primeira ação educativa aconteceu no Colégio Nova Dimensão. No dia 19 a Blitz Educativa será na frente da Escola Municipal Carlos Garcia de Queiroz na Região do Segredo.

A ação é uma realização da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e policiais do Batalhão de Trânsito (Bptran).

De acordo com a Chefe de Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta as ações de Educação e Fiscalização no Trânsito continuarão na porta das escolas. “Semana passada com o apoio do grupo teatral fizemos a campanha nas escolas privadas, Na semana que vem estaremos nas Escolas Municipais e em seguida nas Escolas Estaduais e Centros de Educação Infantil (Ceinfs), conforme cronograma”.

“Pais e responsáveis sabem exatamente quais são os problemas nas portas das escolas, a maioria cumpre a lei e os que não cumprem são alertados para o risco que correm de serem autuados ou se acidentarem, e pior, o mal exemplo que estão sendo para estas crianças e adolescentes”, reforça Ivanise.

Nós Somos o Trânsito

“Nós somos o trânsito”. Este é o tema estabelecido pelo CONTRAN que irá nortear as campanhas educativas de 2018. Se eu e você, ou seja, nós somos o trânsito porque muitas vezes coloco a “culpa” no outro, ou justifico minha infração devido a problemas alheios ao transitar. Minha escolha continua fazendo a diferença no trânsito e na Vida. Vamos buscar a fraternidade e superar a violência no trânsito. Chega de filas duplas e crianças soltas dentro dos veículos correndo risco de se ferir gravemente ou morrer. Nós aceitamos o desafio, e você?

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

