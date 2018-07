DELCÍDIO DO AMARAL: “Volto para recuperar aquilo que tiraram de mim injustamente”

A entrevista concedida EXCLUSIVAMENTE para a DIFUSORA/FM- 101.9 nesta manhã pelo ex-senador Delcídio do Amaral (PTC), no programa BOCA DO POVO, comandado pelo Jor. B. de Paula Filho, atingiu os mais estratosféricos níveis de audiência de rádio na Capital e no interior.

Foi a primeira entrevista do ex-senador à um programa de rádio depois de ter sido inocentado de todas as acusações a ele atribuídas e que resultaram numa das cassações mais covardes da história política da atual democracia.

Delcídio está de volta à vida pública. Foi um senador que ao longo da sua trajetória mais trouxe recursos para nosso Estado e cidades interioranas atingindo a cifra de pouco mais de R$ 2 bilhões de reais.

A entrevista foi acompanhada por jornalistas que repercutiram imediatamente suas palavras. Ouçam sem cortes o que disse Delcídio e o que lhe foi perguntado pelos jornalistas Guilherme Filho e Antônio Caetano na íntegra.

Assistam no link abaixo:

Exclusivo: Entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral Posted by Boca do Povo on Friday, July 27, 2018

