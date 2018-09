VSR: Principal vírus causador de bronquiolite em bebês pode ser evitado

O Vírus Sincicial Respiratório é a principal causa de infecções respiratórias graves e hospitalizações recorrentes em bebês prematuros e crianças até dois anos, podendo ser fatal para um grupo de risco. De acordo com o Boletim Epidemiológico, prematuros apresentam riscos 10x maior de internações e complicações por VSR; a cada ano 20% dos bebês prematuros são internados por VSR e prematuros com menos de 32 semanas apresentam risco de 13,1% de internação por infecções com VSR e pacientes prematuros com doença pulmonar crônica apresentam risco de 13,4% de internamentos por infecções com VSR .

Apesar da circulação do vírus iniciar entre novembro e dezembro, as crianças que nascem agora devem ser imunizados!

Comentários