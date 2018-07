WhatsApp começa a avisar sobre links ‘suspeitos’ para frear golpes e Fake News

O WhatsApp está testando desde a semana passada as medidas de segurança anunciadas há um tempo atrás para evitar a tentativa de phishing de seus usuários. O novo recurso está em fase de testes desde a semana passada (19/7) para pequenos grupos de usuários, mas deve ser estendido aos demais usuários em breve. A empresa pretende que a medida diminua os golpes utilizando o aplicativo como isca.

O phishing, é um golpe muito comum na internet, usado para roubar dados pessoais, bancários e senhas de vítimas que acabam clicando em mensagens para ajudar o próximo (aquela pegadinha pedindo para compartilhar com os amigos) alertando-os com mensagens urgentes ou prometendo vantagens através de promoções falsas.

O recurso é uma etiqueta vermelha que aparece acima da mensagem compartilhada avisando que ela contém um “Link suspeito”. Segundo o Whatsapp, a privacidade dos usuários será mantida, e as falsas notícias serão rastreadas através da URL. Cyber criminosos costumam trocar algumas letras no ‘www’ numa tentativa de ‘pescar’ (daí o termo phishing) internautas distraídos ou que não possuem conhecimento para roubar dados dos usuários.

Caso apareça o aviso em vermelho acima da mensagem (ou imagem compartilhada), o programa provavelmente detectou que o “W” da URL é, na verdade, uma outra letra do alfabeto usada no truque — o mesmo acontece frequentemente com o “L” minúsculo e o “I” maiúsculo, por exemplo. Com isso o aplicativo pretende reduzir o número de vítimas desse tipo de golpe.

O Whatsapp também estará disponibilizando novas ferramentas para ajudar a filtrar e combater as fake news. A medida está sendo desenvolvida em caráter de urgência, especialmente depois de episódios de violência causados por informações falsas espalhadas pelo app na Índia, onde houve até linchamento de pessoas acusadas por notícias falsas.

Comentários