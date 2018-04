Zeca do PT defende navio saúde para comunidades pantaneiras

O deputado federal Zeca do PT reivindicou um “Návio Esperança” para atender os ribeirinhos do Pantanal sul-mato-grossense com atendimentos de saúde, assim como já é realizado na Amazônia. O pedido foi realizado durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (25), na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, que contou com a participação de membros da Marinha Brasileira.

“La no MS, no sexto distrito naval de Ladário, comandante Edivaldo me chamou e disse governador, ainda era governador a época. Nós temos que trabalhar uma navio esperança para o Pantanal. Na amazônia são nove. Hoje nós temos lá no pantanal, zero esperança, nenhuma esperança” sobre a saúde dos ribeirinhos, comentou Zeca durante a audiência pública.

O deputado espera com apoio dos demais parlamentares da comissão, que discuta a implantação do projeto Navio Esperança também para a região pantaneira.

“Espero que essa audiência nos motive. Com apoio do comandante Edvaldo, eu estive aqui no Comandante da Marinha, com ministro da Defesa, me dispus a conversar com a bancada federal de MS para colocar emendas parlamentares, mas nenhuma expectativa se teve na época. Ao longo desses quase 2 mil kms, vivem milhares de pessoas, ribeirinhos, quilombolas, assentamentados e populações indígenas, como os Guatós, os índios canoeiros, que viajam da sua comunidade até Corumbá quase 200 km a remo para buscar atendimentos médicos de saúde”, reclamou o deputado.

