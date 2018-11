Zeca do PT recebe vereadores de Naviraí e Eldorado para discutir emendas parlamentares

O deputado federal Zeca do PT recebeu na tarde desta quinta-feira (8) os vereadores de Eldorado, Tonheca , Neni e o vereador de Naviraí, Júnior do PT para discutir a indicação de emendas parlamentares para os seus municípios.

Para Naviraí, os deputados federais Zeca e Vander Loubet garantiram recursos para aquisição de duas patrulhas mecanizadas, sendo uma para o Instituto Federal de Educação (IFMS) e outro para o assentamento Junkal, que já foram compradas, mas não foram entregues devido ao período eleitoral. Também foi discutido a compra de um veículo e equipamentos para o abatedouro municipal de frango e para Casa do Mel. Junior também sondou a possibilidade de entrar no orçamento 2019 a construção de um centro de Comercialização da Agricultura Familiar. Em Eldorado estão previstos recursos para aquisição de uma patrulha mecanizada para o assentamento Floresta Branca, uma ambulância e recursos para rede de água na aldeia Cerrito.

Zeca afirma que irá encerrar o mandato com dever cumprido. ˜ São diversas obras que levam água tratada a comunidades distantes e isoladas, equipamentos e veículos para agroindustrialização da agricultura familiar, além de recursos para saúde e assistência social do povo mais pobre de Mato Grosso do Sul”, afirma Zeca do PT.

